Kultur
Hope und Alsmann persönlich
Mit ihren internationalen Stargästen Fatma Said und Alma Naidu feiern Daniel Hope und Götz Alsmann zehn Jahre „WDR3 persönlich“ – mit einem fulminanten Konzert aus der Philharmonie Essen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 24.01.2026
- 20:15 - 22:00 Uhr
Unterstützt und begleitet werden sie vom WDR Funkhausorchester unter Leitung von David Brophy. Was für Stargeiger Daniel Hope die klassische Musik bedeutet, das ist für Entertainer und Multiinstrumentalist Götz Alsmann der Jazz.
Dabei verbindet die beiden unterschiedlichen Künstler und Moderatoren in ihrer Auffassung von Musik mehr, als man zunächst vielleicht annimmt: stilübergreifend, manches puristisch, aber immer gern unterhaltend – und das auf höchstem Niveau. Wenn der Sound und das Gefühl stimmen, wird der Grenzbereich zwischen E- und U-Musik neu ausgelotet.