Kultur
Helge Schneider und die SWR Big Band
Unter dem Motto "Ein Mann und seine Musik" tourt Helge Schneider mit seiner Band "Giganten der Hoffnung" durchs Land, die seine schönsten Kompositionen zupft und dudelt. Er gehört zu den erfolgreichsten Komikern und Musikern in Deutschland und Hits wie "Katzenklo" und "Käsebrot" sind längst musikalisches Kulturgut: "Ich suche immer Kontakt zu meinem Publikum, und zwar durch Musik".
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 15.11.2025
- 21:00 - 22:00 Uhr
Für einen besonderen Höhepunkt sorgt die Zusammenarbeit beim SWR Sommerfestival in Speyer: Helge Schneider tritt dort erstmals gemeinsam mit der renommierten SWR Big Band auf. Diese Kooperation verspricht, die musikalische Vielfalt und das humorvolle Talent Schneiders in einem völlig neuen Licht zu zeigen. Die mehrfach Grammy-nominierte SWR Big Band wird Schneiders komödiantische Einflüsse begleiten und verstärken.
Ein Konzerterlebnis, das keine Grenzen kennt – ein Mix aus Jazz, Comedy und unvergesslichen Melodien, das Helge Schneider einmal mehr als Ausnahmekünstler präsentiert.