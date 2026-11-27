Kultur
Hazel Brugger – Mein Mixtape
Was haben die Beach Boys, Adele und Die Simpsons gemeinsam? Hazel Brugger verrät es und bringt mit dem WDR Funkhausorchester ihr ganz persönliches Mixtape in die Kölner Philharmonie.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 19.12.2026
- 21:45 - 23:15 Uhr
Die Playlist der Comedienne, Slam-Poetin und Moderatorin ist ein echter Gute-Laune-Mix: Schnell, beatlastig und rhythmisch führt sie vom Club über die aktuellen Charts bis zurück ins Jugendzimmer der 1990er-Jahre.