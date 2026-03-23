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Ein Mann singt in ein Mikrofon.

Kultur

Gregory Porter – Jazzwoche Burghausen 2025

Seine Stimme gehört zu den geschmeidigsten der aktuellen Jazzszene, dabei ist Gregory Porter stilistisch ganz weit aufgestellt zwischen Soul, Pop und Jazz.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
18.04.2026
22:25 - 23:30 Uhr

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Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Der Sänger, Jahrgang 1971, aus Sacramento in Kalifornien, kann mit seinen Tönen ebenso auf leise Art betören wie auf mitreißende Art entflammen. Seine Sounds sind nie harmlose Liedchen, immer brodelt es leicht unter der Oberfläche.

Und immer scheint eine Botschaft des liebevollen und respektvollen Miteinanders durch. So auch bei seinem Stargastspiel bei der "54. Internationalen Jazzwoche Burghausen" Ende März 2025. Porter riss das Publikum von den Stühlen und rührte einige vielleicht sogar zu Tränen mit seinen warmen samtigen Tönen. Manche seiner großen Hits gab er mit seiner seit Jahren eingespielten Band zum Besten.

Gekleidet in feinem Zwirn und mit der für ihn typischen Ballonmütze, gab er den Crooner, aber auch den engagierten musikalischen Botschafter in schwierigen Zeiten. Ein absolutes Highlight der "Jazzwoche Burghausen" im Jahr 2025.

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