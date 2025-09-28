Kultur
Goldene Note in Santiago de Compostela
Fünf Gewinner des österreichischen Musikpreises „Goldene Note“ gaben im Februar 2025 ein Konzert im spanischen Santiago de Compostela.
- Produktionsland und -jahr:
- Datum:
- Sendetermin
- 28.09.2025
- 11:45 - 13:00 Uhr
Mira Hanner (Oboe), Amelie Jade Knapp (Harfe), Raphael Bleuse (Violine), Soley Blümel (Klavier) und Paul Herbst (Klavier) stellten dabei ihr außergewöhnliches Können unter Beweis.
2017 hat Leona König (Bild oben) den österreichischen Musikpreis "Goldene Note" initiiert, seither wird er jährlich vergeben, einzige Ausnahme war das Corona-Jahr 2020. Ausgezeichnet werden Nachwuchstalente von fünf bis achtzehn Jahren, die Preise werden in verschiedenen Kategorien vergeben.
Eine Fachjury aus Vertreter*innen von österreichischen Musikinstitutionen und Universitäten wählt die Preisträger*innen aus, die in einem Galakonzert mit großem Orchester auftreten. Außerdem erhalten sie durch den ebenfalls von Leona König gegründeten Internationalen Musikverein für hochbegabte Kinder (IMF) Zugang zu Meisterklassen weltbekannter Musiker*innen und mediale Unterstützung bei ihrer weiteren musikalischen Entwicklung.
Im Februar 2025 wurden fünf Goldene Note-Preisträger*innen vom Kulturministerium von Galicien eingeladen, in Santiago de Compostela ein Konzert zu geben. Mira Hanner (Oboe), Amelie Jade Knapp (Harfe), Raphael Bleuse (Violine), Soley Blümel (Klavier) und Paul Herbst (Klavier) stellten dabei ihr außergewöhnliches Können unter Beweis. Am Dirigentenpult stand Miran Vaupotić, die Veranstaltung im Auditorio de Galicia wurde von Leona König moderiert.
Programm:
- Konzertstück für Oboe und Orchester F-Dur op. 18 Komponist: August Klughardt
- Rondo „Zitti, Zitti“ Komponist: Robert Nicolas-Charles
- Bochsa Rondo Capriccioso a-Moll op. 28 Komponist: Camille Saint-Saëns
- Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 B-Dur op.19, 1. Satz Komponist: Ludwig van Beethoven
- Konzert für Klavier und Orchester a-Moll op. 16, 1. Satz Komponist: Edvard Grieg