Eine elegant gekleidete Frau mit langen braunen Haaren steht lächelnd vor einem Konzertflügel, im Hintergrund sind unscharfe Lichter zu sehen.

Kultur

Goldene Note in Santiago de Compostela

Fünf Gewinner des österreichischen Musikpreises „Goldene Note“ gaben im Februar 2025 ein Konzert im spanischen Santiago de Compostela.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
28.09.2025
11:45 - 13:00 Uhr

Mehr

Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Mira Hanner (Oboe), Amelie Jade Knapp (Harfe), Raphael Bleuse (Violine), Soley Blümel (Klavier) und Paul Herbst (Klavier) stellten dabei ihr außergewöhnliches Können unter Beweis.

Sechs Personen stehen vor einem Orchester auf einer Konzertbühne in festlicher Abendkleidung, im Hintergrund sitzen Musikerinnen und Musiker mit Instrumenten.
Mira Hanner (Oboe), Amelie Jade Knapp (Harfe), Leona König, Paul Herbst (Klavier), Soley Blümel (Klavier), Raphael Bleuse (Violine)
Quelle: ORF / Corporación Radio e Televisión de Galicia Bando - San Marco

2017 hat Leona König (Bild oben) den österreichischen Musikpreis "Goldene Note" initiiert, seither wird er jährlich vergeben, einzige Ausnahme war das Corona-Jahr 2020. Ausgezeichnet werden Nachwuchstalente von fünf bis achtzehn Jahren, die Preise werden in verschiedenen Kategorien vergeben.

Eine Fachjury aus Vertreter*innen von österreichischen Musikinstitutionen und Universitäten wählt die Preisträger*innen aus, die in einem Galakonzert mit großem Orchester auftreten. Außerdem erhalten sie durch den ebenfalls von Leona König gegründeten Internationalen Musikverein für hochbegabte Kinder (IMF) Zugang zu Meisterklassen weltbekannter Musiker*innen und mediale Unterstützung bei ihrer weiteren musikalischen Entwicklung.

Im Februar 2025 wurden fünf Goldene Note-Preisträger*innen vom Kulturministerium von Galicien eingeladen, in Santiago de Compostela ein Konzert zu geben. Mira Hanner (Oboe), Amelie Jade Knapp (Harfe), Raphael Bleuse (Violine), Soley Blümel (Klavier) und Paul Herbst (Klavier) stellten dabei ihr außergewöhnliches Können unter Beweis. Am Dirigentenpult stand Miran Vaupotić, die Veranstaltung im Auditorio de Galicia wurde von Leona König moderiert.

Programm:

Ein junger Mann im Anzug spielt konzentriert auf einem Steinway-Flügel, hinter ihm sitzt ein Orchester mit Streichinstrumenten.
Paul Herbst (Klavier)
Quelle: ORF / Corporación Radio e Televisión de Galicia Bando - San Marco
  • Konzertstück für Oboe und Orchester F-Dur op. 18 Komponist: August Klughardt
  • Rondo „Zitti, Zitti“ Komponist: Robert Nicolas-Charles
  • Bochsa Rondo Capriccioso a-Moll op. 28 Komponist: Camille Saint-Saëns
  • Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 B-Dur op.19, 1. Satz Komponist: Ludwig van Beethoven
  • Konzert für Klavier und Orchester a-Moll op. 16, 1. Satz Komponist: Edvard Grieg

