Kultur
Goldene Note 2026
Der Klassik Nachwuchswettbewerb Goldene Note feiert sein zehnjähriges Jubiläum mit einer prominent besetzten Starjury.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 06.06.2026
- 21:50 - 23:20 Uhr
Weltpianistin Khatia Buniatishvili, Kammersängerin Ildikó Raimondi und Dirigent sowie Musikproduzent Christian Kolonovits bewerten die Auftritte von neun herausragenden jungen Musikerinnen und Musikern.
Der renommierte Musikförderpreis wird vom Internationalen Musikverein zur Förderung hochbegabter Kinder (IMF) unter der Leitung von Leona König vergeben, die die Show erneut gemeinsam mit Norbert Oberhauser moderiert.
Die Finalistinnen und Finalisten treten in den Kategorien Streich-, Blas- sowie Tasten- und Zupfinstrumente an; zusätzlich wird ein Publikumspreis vergeben.