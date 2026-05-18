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Das Bild zeigt zwei Personen auf einer Bühne während einer Feierlichkeit, wahrscheinlich einer Preisverleihung. Auf der linken Seite steht ein Mann in eleganter schwarzer Abendkleidung mit Fliege. Er lächelt leicht und hält ein Mobilgerät oder eine Karte in seiner linken Hand. Auf der rechten Seite steht eine Frau in einem eleganten, hautfarbenen Kleid mit Faltendetails. Sie trägt goldene Schmuckstücke und hält ebenfalls eine Karte in der Hand. Im Hintergrund sind Teile eines Orchesters zu erkennen, darunter ein Kontrabass. Die Bühnenbeleuchtung strahlt in warmen Rottönen, und einige Sitze im Publikum sind sichtbar. Die allgemeine Atmosphäre wirkt festlich und feierlich.

Kultur

Goldene Note 2026

Der Klassik Nachwuchswettbewerb Goldene Note feiert sein zehnjähriges Jubiläum mit einer prominent besetzten Starjury.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
06.06.2026
21:50 - 23:20 Uhr

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Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik
Das Bild zeigt eine Szene aus einer Veranstaltung zur „Goldenen Note 2026“. Im Vordergrund sitzen drei Jurymitglieder auf modernen, hellen Stühlen. Die erste Person auf der linken Seite trägt ein glitzerndes, graues Kleid und hat blonden Haar. Neben ihr sitzt ein Mann in einem dunkelblauen Anzug mit einer schwarzen Hemd und Brille, der lächelt und applaudiert. Die dritte Person auf der rechten Seite ist eine Frau in einem funkelnden, silbernen Kleid, die fröhlich aussieht und ebenfalls applaudiert. Im Hintergrund ist eine Gruppe von Menschen zu sehen, die auf Sitzbänken sitzen und ebenfalls klatschen oder aufmerksam den Auftritt verfolgen. Die gesamte Szene ist in warmen Lichttönen beleuchtet, insbesondere in Rot- und Orangenuancen. Der Fokus liegt auf den Jurymitgliedern und deren positiver Reaktion auf die Darbietung. In der Umgebung sind einige dekorative Elemente und Kissen sichtbar.
Ildikó Raimondi, Christian Kolonovits, Khatia Buniatishvili.
Quelle: ORF

Weltpianistin Khatia Buniatishvili, Kammersängerin Ildikó Raimondi und Dirigent sowie Musikproduzent Christian Kolonovits bewerten die Auftritte von neun herausragenden jungen Musikerinnen und Musikern.

Der renommierte Musikförderpreis wird vom Internationalen Musikverein zur Förderung hochbegabter Kinder (IMF) unter der Leitung von Leona König vergeben, die die Show erneut gemeinsam mit Norbert Oberhauser moderiert.

Die Finalistinnen und Finalisten treten in den Kategorien Streich-, Blas- sowie Tasten- und Zupfinstrumente an; zusätzlich wird ein Publikumspreis vergeben.

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