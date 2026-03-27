Kultur
Gelegenheit macht Diebe - Gioachino Rossini
Gioachino Rossinis musikalischer Scherz "Gelegenheit macht Diebe" ist eine doppelte Verwechslungskomödie, bei der durch falsches Spiel die wahre Liebe siegt.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 18.04.2026
- 20:15 - 21:40 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Anders als in Mozarts "Così fan tutte" tauschen sowohl die Herren als auch die Damen die Rollen, teils absichtlich, teils unabsichtlich.
Virtuose Arien, witzige Instrumentaleffekte und rasante Ensembles zeichnen diese frühe Komposition des später weltweit bekannt gewordenen Rossinis aus.
Ganz am Beginn steht eine eindrucksvolle Gewittermusik, die in der Kammeroper mit Lichteffekten imposant dargestellt wird.
Unter der musikalischen Leitung von Pedro Beriso spielt das Wiener KammerOrchester.
Es singen Inna Demenkova (Berenice), Alberto Robert (Conte Alberto), Roberto Lorenzi (Don Parmenione), Petra Radulovic (Ernestina), Ilyà Dovnar (Don Eusebio), Lazar Parežanin (Martino).
Aus dem MusikTheater an der Wien in der Kammeroper, 2025