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Das Bild zeigt eine weibliche Person mit langen, welligen, platinblonden Haaren, die in einer entspannten Position auf einer weißen Fläche liegt. Sie trägt einen auffälligen, pinken Mantel und darunter ein Kleid mit Leopardenmuster. Ihr Gesicht ist leicht zur Seite geneigt, und ihre Lippen sind leicht geöffnet, was einen nachdenklichen oder melancholischen Ausdruck vermittelt. Neben ihr steht ein Glas mit einem Drink, in dem sich eine Zitronenscheibe befindet. Der Hintergrund ist dunkel, was einen interessanten Kontrast zur hellen Kleidung der Person bietet. Der Lichteinfall schafft Schatten, insbesondere um das Gesicht und die Haare der abgebildeten Person, und verstärkt den dramatischen Eindruck der Szene.

Kultur

Gelegenheit macht Diebe - Gioachino Rossini

Gioachino Rossinis musikalischer Scherz "Gelegenheit macht Diebe" ist eine doppelte Verwechslungskomödie, bei der durch falsches Spiel die wahre Liebe siegt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
18.04.2026
20:15 - 21:40 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Anders als in Mozarts "Così fan tutte" tauschen sowohl die Herren als auch die Damen die Rollen, teils absichtlich, teils unabsichtlich.

Das Bild zeigt zwei Charaktere aus der Kammeroper „Gelegenheit macht Diebe“ von Gioachino Rossini. Auf der linken Seite steht ein Mann mit einer Brille, der ein kariertes Jackett und ein Hemd mit einer Krawatte trägt. Er schaut nervös nach hinten und stützt sich an einer halb geöffneten Tür ab. Rechts von ihm steht eine Frau mit einem Kleid in Schwarz und einem weißen, schulterfreien Kragen. Ihr Haar ist rosa und sie trägt eine weiße Haube. Ihr Gesichtsausdruck wirkt überrascht und angespannt. Die beiden scheinen sich miteinander zu unterhalten oder sind in ein heimliches Gespräch verwickelt. Der Hintergrund des Bildes ist hell erleuchtet, überwiegend in blauen Tönen, was eine theaterähnliche Atmosphäre schafft. Es gibt auch eine zweite Tür hinter ihnen, die zum Raum gehört. Die Szenerie vermittelt eine humorvolle und spannende Stimmung, passend zur Handlung der Oper.
Alberto Robert (Conte Alberto), Inna Demenkova (Berenice).
Quelle: VBW Vereinigte Bühnen Wien

Virtuose Arien, witzige Instrumentaleffekte und rasante Ensembles zeichnen diese frühe Komposition des später weltweit bekannt gewordenen Rossinis aus.

Ganz am Beginn steht eine eindrucksvolle Gewittermusik, die in der Kammeroper mit Lichteffekten imposant dargestellt wird.

Das Bild zeigt eine Szene aus der Aufführung von Gioachino Rossinis musikalischem Scherz „Gelegenheit macht Diebe“. Im Vordergrund sind fünf Personen zu sehen, die in einer dramatischen Pose interagieren. Die erste Person von links trägt ein schwarzes Kleid mit einer weißen Schürze und hat eine pinke Frisur. Neben ihr steht eine weitere Person mit einer leuchtend pinken Bluse und einer lockeren, hellen Frisur. Die dritte Person in der Mitte trägt einen karierten Anzug und hat die Hände von zwei anderen Personen gefasst. Eine dieser Personen trägt einen dunklen Anzug und eine Brille, während die andere einen modischen Look mit einem gestreiften Kleid und einer Hundetasche hat. Im Hintergrund befinden sich große, hellblau gestrichene Wände und Elemente, die eine theatrale Kulisse bilden. Der gesamte Raum ist gut beleuchtet, was die dynamische Aktion der Szene unterstreicht. Der Grund ist mit einem glatten, dunklen Boden ausgestattet, der die Reflexionen der Darsteller zeigt. Die Szene vermittelt eine spürbare Spannung durch die Körperhaltungen und das Zusammenspiel der Darsteller.
Inna Demenkova (Berenice), Petra Radulovic (Ernestina), Alberto Robert (Conte Alberto), Roberto Lorenzi (Don Parmenione), Ilyà Dovnar (Don Eusebio).
Quelle: VBW Vereinigte Bühnen Wien

Unter der musikalischen Leitung von Pedro Beriso spielt das Wiener KammerOrchester.

Es singen Inna Demenkova (Berenice), Alberto Robert (Conte Alberto), Roberto Lorenzi (Don Parmenione), Petra Radulovic (Ernestina), Ilyà Dovnar (Don Eusebio), Lazar Parežanin (Martino).

Aus dem MusikTheater an der Wien in der Kammeroper, 2025

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