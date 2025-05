Sounds of Babylon: George Gershwin - Rhapsody in Blue

Unterhaltsam und anschaulich setzt Erina Yashima sich in "Sounds of Babylon – Musik der goldenen 20er" mit der Machart der Werke auseinander und entdeckt ungeahnte Verknüpfungen mit Themen unserer heutigen Zeit, wie etwa mit kultureller Aneignung oder strukturellem Rassismus. Wie durchkreuzte Béla Bartók mit seiner scheinbar unpolitischen "Tanzsuite" die ultranationalen Absichten seiner Auftraggeber in Budapest und schuf so unbemerkt ein Plädoyer für die "Verbrüderung der Völker"? Warum wurde Igor Strawinsky in Paris mit seinem "Oktett für Blasinstrumente" zum Vorreiter des Neoklassizismus? Und weshalb wurde George Gershwins "Rhapsody in Blue" zum Symbol für amerikanische Kultur?