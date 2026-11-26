Kultur
Francesca Tandoi – Leverkusener Jazztage 2026
Virtuoses Klavierspiel, mitreißender Swing und große Spielfreude: Francesca Tandoi begeistert ein internationales Jazzpublikum und zählt zu den spannendsten Stimmen des aktuellen Jazz.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 08.12.2026
- 02:45 - 03:45 Uhr
Die italienische Pianistin und Sängerin gastiert in renommierten Clubs wie dem "Blue Note" in Mailand, dem "Le Duc des Lombards" in Paris und dem "Bimhuis" in Amsterdam. Konzertreisen führten sie durch Europa, Asien, Afrika und die USA.
Mit ihrem Album "Bop Web" knüpft Francesca Tandoi an die Tradition von Bebop und Hardbop an und setzt zugleich eigene, zeitgemäße Akzente. Dabei verbindet sie brillante Technik mit musikalischer Leichtigkeit und macht Jazz zu einem ebenso kraftvollen wie zugänglichen Erlebnis.