Kultur
Fabia Mantwill Orchestra
Die Saxofonistin, Sängerin, Komponistin und Arrangeurin Fabia Mantwill, Jahrgang 1993, in Berlin geboren, gehört zu den aufsehenerregenden jungen Akteurinnen der aktuellen Jazzszene.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 30.09.2025
- 03:05 - 04:05 Uhr
Gerade hat sie sich besonders auf ihr Fabia Mantwill Orchesrta konzentriert, für dieses Musik konzipiert und geschrieben. Das Ensemble war im März 2025 mit zwei Bussen zur „Internationalen Jazzwoche Burghausen“ gereist und gab das fulminante Abschlusskonzert.
Insgesamt 25 Musikerinnen und Musiker standen auf der Bühne in der Wackerhalle: Streicher und Harfe, Trompeten, Posaunen und Saxofone, dazu eine Rhythmusgruppe. Als Gast war der aus Marokko stammende Perkussionist Rhani Krija dabei, der schon mit Musiklegenden wie Sting und Herbie Hancock, aber auch mit dem klassischen Tenor Placido Domingo zusammenarbeitete.
Das Fabia Mantwill Orchestra ließ im Konzert Klanglandschaften zum Schwelgen entstehen, aber auch packende Drives konnte das Ensemble entfachen. Ein Erlebnis in Ton und Bild.