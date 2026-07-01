Kultur
Eröffnungskonzert Schleswig-Holstein Musik Festival 2026
Anastasia Kobekina in Dvořáks Cellokonzert: Mit dieser Perle wird die Ausnahmemusikerin bei der Eröffnung des SHMF zu hören sein und sowohl ihre technische Reife als auch ihre große "lyrische Begabung" (FAZ) unter Beweis stellen. In der zweiten Konzerthälfte präsentiert das NDR Elbphilharmonie Orchester unter der Leitung von Karina Canellakis Gustav Mahlers erste Sinfonie.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 05.07.2026
- 20:15 - 22:35 Uhr
Seit Anastasia Kobekina im Rahmen des "Schleswig-Holstein Musik Festival 2024" den "Leonard Bernstein Award" erhielt, kennt ihre Karriere weiterhin nur eine Richtung: nach oben.
Die New Yorkerin Karina Canellakis sorgt seit einigen Jahren nicht nur als Chefdirigentin des Netherlands Radio Philharmonic Orchestra für Furore, sondern dirigierte beispielsweise auch die Nobelpreis-Konzerte sowie die legendäre "First Night of the Proms".