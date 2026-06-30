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Dirigent in Frack und Fliege blickt konzentriert

Kultur

Eröffnungskonzert Rheingau Musik Festival 2026

Traditionell eröffnet das hr-Sinfonieorchester Frankfurt mit seinem Chefdirigenten - seit 2021 ist dies Alain Altinoglu - das "Rheingau Musik Festival". So auch im Jahr 2026.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.07.2026
20:15 - 21:25 Uhr

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Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Farbenfroh, virtuos und voller Energie erklingen ausgewählte Werke von Alexander Porfirjewitsch Borodin, Alexander Arutjunjan und Edward Elgar – ein fulminanter Auftakt, strotzen diese Kompositionen doch nur so vor Originalität und Einfallsreichtum.

Mit Elgars "Enigma-Variationen" – 14 geheimnisvolle Charakterstücke, inspiriert von Menschen aus dem Umfeld des britischen Komponisten – nehmen die Musikerinnen und Musiker das Publikum mit ins Vereinigte Königreich und präsentieren damit direkt den Schwerpunkt "United Kingdom" des diesjährigen "Rheingau Musik Festival". Daneben gibt Lucienne Renaudin Vary mit der Darbietung von Arutjunjans imposantem Trompetenkonzert einen ersten Vorgeschmack auf ihren Fokus im Jahr 2026.

Ein Abend voller Klangfarben, Rätsel und überraschender Wendungen – und der perfekte Auftakt zu einer Festivalsaison, die Lust auf mehr macht.

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