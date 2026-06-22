Kultur
Eröffnung der Salzburger Festspiele 2026
Der ORF Salzburg überträgt live den traditionellen Festakt zur Eröffnung der Salzburger Festspiele aus der Felsenreitschule. Festrednerin: Maria Kalesnikava.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 26.07.2026
- 11:00 - 13:00 Uhr
Im Mittelpunkt steht die Festrede der belarussischen Bürgerrechtlerin, Musikerin und Karlspreisträgerin Maria Kalesnikava, einer prägenden Stimme der Zivilgesellschaft und eines Symbols für zivilen Mut ihres Landes. Maria Kalesnikava ist Ehrenprofessorin der Universität Salzburg und Ehrendoktorin der Kunstuniversität Graz.
Musikalisch eingerahmt wird der Festakt vom Mozarteumorchester Salzburg unter der Leitung von Vitali Alekseenok, einem belarussischen Musikerkollegen der Festrednerin, Vilde Frang (Violine) sowie dem Salzburger Festspiele und Theater Kinderchor. Die Musik von Olivier Messiaen, Édouard Lalo und Lili Boulanger geben einen Ausblick auf den Salzburger Festspielsommer.
Die offizielle Eröffnung erfolgt durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen.