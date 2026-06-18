Kultur
Eröffnung der Bregenzer Festspiele 2026
Giuseppe Verdis Opernklassiker "La traviata" ist der erste Höhepunkt der 80. Bregenzer Festspiele im Jahr 2026.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 22.07.2026
- 10:30 - 12:05 Uhr
Am 22. Juli wird das größte Musikfestival am Bodensee von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und den Wiener Symphonikern feierlich eröffnet.
Am Abend feiert dann eines der beliebtesten Werke der Operngeschichte, "La Traviata" von Guiseppe Verdi, als Spiel auf dem See Premiere. Einen Tag später findet im Haus die Premiere der gesellschaftskritischen Oper "Die Ausflüge des Herrn Brouček" von Leoš Janáček statt.
Moderatorin Martina Köberle führt Live-Interviews und es wird natürlich auch das 80-Jahr-Jubiläum gebührend in der Live-Übertragung gefeiert. Eva Teimel wird die Festspieleröffnung live kommentieren.