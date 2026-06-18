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Das Bild zeigt eine schillernde, skulpturale Bühne auf dem Wasser. Die Struktur besteht aus mehreren großen, reflektierenden Flächen, die wie zerbrochene Glasstücke gestaltet sind. Sie sind asymmetrisch angeordnet und verleihen der Bühne ein dynamisches, dramatisches Aussehen. Der Hintergrund besteht aus einem klaren, blauen Himmel, unterbrochen von einigen Wolken. Um die Bühne herum befinden sich kleinere Boote auf dem Wasser und mehrere Stützpfeiler, die möglicherweise zur Stabilisierung der Bühne dienen. Diese Pfeiler sind dunkel gehalten und heben sich vom helleren Wasser und der Bühne ab. Im Hintergrund sieht man die Uferlinie mit Bäumen und möglicherweise weiteren Gebäuden, jedoch sind diese nicht detailliert sichtbar. Das Bild vermittelt die Atmosphäre eines feierlichen Ereignisses, da die Bühne für eine Opernaufführung konzipiert ist.

Kultur

Eröffnung der Bregenzer Festspiele 2026

Giuseppe Verdis Opernklassiker "La traviata" ist der erste Höhepunkt der 80. Bregenzer Festspiele im Jahr 2026.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
22.07.2026
10:30 - 12:05 Uhr

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Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Am 22. Juli wird das größte Musikfestival am Bodensee von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und den Wiener Symphonikern feierlich eröffnet.

Am Abend feiert dann eines der beliebtesten Werke der Operngeschichte, "La Traviata" von Guiseppe Verdi, als Spiel auf dem See Premiere. Einen Tag später findet im Haus die Premiere der gesellschaftskritischen Oper "Die Ausflüge des Herrn Brouček" von Leoš Janáček statt.

Moderatorin Martina Köberle führt Live-Interviews und es wird natürlich auch das 80-Jahr-Jubiläum gebührend in der Live-Übertragung gefeiert. Eva Teimel wird die Festspieleröffnung live kommentieren.

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