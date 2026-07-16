Kultur
Earth, Wind & Fire Experience - Donauinselfest 2026
Ob "September", "Boogie Wonderland", "After The Love Has Gone" oder "Let’s Groove" – diese Show ist ein Muss für alle Fans großartiger Live-Musik.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 18.08.2026
- 03:05 - 04:20 Uhr
Die Earth, Wind & Fire Experience bringt den unverwechselbaren Sound einer der erfolgreichsten Funk- und Soul-Bands aller Zeiten zurück auf die Bühne! z
Auf der Radio Wien Festbühne am Donauinselfest spielt die erstklassige Tourband unter der Leitung des ehemaligen EWF-Gitarristen Al McKay auf, die als eine der weltweit heißesten Live-Formationen in Funk & Soul gilt. Ein Feuerwerk aus mitreißendem Groove, legendären Hits und purer Energie.