Kultur
Die Zauberflöte - Winterklang Salzburg
Mozarts "Zauberflöte" in Rolando Villazóns Inszenierung der Mozartwoche 2026 wird im Film verbunden mit eigens entwickelten Tanzszenen in Salzburgs winterlicher Altstadt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 19.12.2026
- 20:15 - 21:45 Uhr
Rolando Villazón inszenierte die "Zauberflöte" bei der Mozartwoche 2026 als letztes inneres Theater des sterbenden Mozart. Der Musikfilm trägt die Gefühle der Figuren hinaus in die winterliche Salzburger Altstadt, wo Tänzerinnen und Tänzer sie in Bewegung übersetzen.
Der Film führt diese Idee des inneren Theaters weiter: Was Tamino, Pamina oder Papageno auf der Bühne erleben, wird in der winterlichen Salzburger Altstadt zu Bewegung. Die Bühne erzählt, was geschieht; die Stadt zeigt, wie es sich für die Figuren anfühlt.
Gespielt wurde im Haus für Mozart, mit Mozart selbst als Bühnenfigur. Die Aufzeichnung dieser Aufführung ist das musikalische und szenische Fundament des Films; für das Fernsehen ist sie neu montiert und auf die Kerngeschichte der Oper verdichtet, ohne gesprochene Dialoge, ohne Kommentar.
Die Außenszenen entstehen mit der Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD) als choreografischem Partner. Ihre Tänzerinnen und Tänzer spielen keine Opernrollen nach und singen nicht; sie übertragen Gefühle wie Sehnsucht, Vertrauen oder Verzweiflung in Bewegung. Die Choreografien sind für bestimmte Orte entwickelt: enge Gassen, Arkadenhöfe, Durchhäuser.
Viele Szenen spielen zur blauen Stunde, in der Nacht oder bei Tagesanbruch. Gegenüber der Bühne bleibt die Stadt ruhig: meist menschenleer, ohne Straßenlärm unter der Musik. Getanzte Passagen wechseln mit Momenten des Gehens und Innehaltens.
Die Wechsel in die Stadt beginnen bei den Figuren: Ein Blick, eine Geste oder eine musikalische Phrase leitet hinaus, danach kehrt der Film zur Bühne zurück. Wer draußen tanzt, gehört meist zu der Figur, die gerade singt. Auch Mozart erscheint an wenigen Stellen in der Stadt. Er sieht die Tanzenden, sie ihn nicht. Der Film beginnt in Mozarts Sterbezimmer; ein Atemzug führt hinaus in die kalte Stadt. Am Ende lässt Mozart diese Welt los, und das letzte Bild gehört den Tanzenden und dem Morgen über Salzburg.
Ein Film von Martin Pichl und Volker Werner.