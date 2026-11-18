Theodore Platt (Papageno), Vitus Denifl (Mozart), Emily Pogorelc (Pamina).

Quelle: SCARLATTI Arts international / Internationale Stiftung Mozarteum

Viele Szenen spielen zur blauen Stunde, in der Nacht oder bei Tagesanbruch. Gegenüber der Bühne bleibt die Stadt ruhig: meist menschenleer, ohne Straßenlärm unter der Musik. Getanzte Passagen wechseln mit Momenten des Gehens und Innehaltens.



Die Wechsel in die Stadt beginnen bei den Figuren: Ein Blick, eine Geste oder eine musikalische Phrase leitet hinaus, danach kehrt der Film zur Bühne zurück. Wer draußen tanzt, gehört meist zu der Figur, die gerade singt. Auch Mozart erscheint an wenigen Stellen in der Stadt. Er sieht die Tanzenden, sie ihn nicht. Der Film beginnt in Mozarts Sterbezimmer; ein Atemzug führt hinaus in die kalte Stadt. Am Ende lässt Mozart diese Welt los, und das letzte Bild gehört den Tanzenden und dem Morgen über Salzburg.