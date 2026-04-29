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Die Goldschmiedekunst gehört zu den ältesten handwerklichen Fähigkeiten der Welt und in Wien gaben im Oktober 1366 Albrecht und Leopold der Dritte den Goldschmieden ihre erste Gewerbeordnung.

Kultur

Das große Staatsopern-Air

Die Stars am Opernhimmel im großen Opern-Air der Wiener Staatsoper - unter freiem Himmel im Wiener Burggarten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
06.06.2026
20:15 - 21:50 Uhr

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Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik
Das Bild zeigt eine Live-Aufführung in einem großen, festlichen Rahmen. Im Vordergrund stehen mehrere Musiker, die auf ihren Stühlen sitzen und ihre Instrumente spielen, hauptsächlich Streichinstrumente. In der Mitte ist ein Sänger zu sehen, der in einem eleganten Anzug auf einem Mikrofon steht und singt. Hinter ihm befindet sich der dirigierende Maestro, der dem Orchester den Takt vorgibt. Im Hintergrund sieht man einen Chor, der in formellen Outfits gekleidet ist und aufmerksam nach vorne blickt. Die Bühne ist farbenfroh gestaltet, mit pinkfarbenen und roten Elementen, während das Publikum teilweise aus zahlreichen Chormitgliedern besteht. Die Szenerie vermittelt eine festliche Atmosphäre, die für eine Opernaufführung typisch ist. Die Musiker, Sänger und der Dirigent sind in einem Moment der Darbietung aktiv, was die Energie und Dynamik der Vorstellung widerspiegelt.
Jonas Kaufmann, Bertrand de Billy.
Quelle: Staatsoper

Es leuchten die Sterne, wenn KS Jonas Kaufmann die weltbekannte Arie „E lucevan le stelle“ aus Puccinis „Tosca“ in der einzigartigen Kulisse im Wiener Burggarten interpretiert. KS Elina Garanca und KS Camilla Nylund verzaubern mit dem berühmten „Abendsegen“ aus Humperdincks „Hänsel und Gretel“.

Und Benjamin Bernheim präsentiert mit der Romanze „Je crois entendre encore“ eine der beliebtesten Melodien aus den „Perlenfischern“. Diese Oper von Georges Bizet wird in der kommenden Saison erstmals im Haus am Ring zu hören sein.

Das Bild zeigt eine Live-Aufführung auf einer Bühne. Im Vordergrund steht eine Sängerin in einem eleganten, dunkelblauen Kleid, das reich mit Falten und einer schulterfreien Gestaltung gearbeitet ist. Sie hat eine nachdenkliche Mimik und hält ein Mikrofon in der Hand. Hinter ihr liegt ein großes Orchester, das aus verschiedenen Musikern besteht, die mit ihren Instrumenten beschäftigt sind. Im Hintergrund sind mehrere Stühle aufgestellt, auf denen Musiker sitzen, die zum Großteil formell gekleidet sind. Die Bühne ist von rotem Samt umgeben, was der Aufführung eine festliche Atmosphäre verleiht. Im Hintergrund sind auch einige Chormitglieder zu sehen, die in formeller Kleidung gekleidet sind. Es gibt eine Vielzahl von Instrumenten, darunter Geigen, Trompeten und ein Schlagzeug, was auf ein buntes musikalisches Programm hinweist. Der Dirigent, der den Rücken zur Kamera hat, leitet die Musiker. Die gesamte Szene vermittelt das Gefühl eines anspruchsvollen, künstlerischen Events.
Camilla Nylund, Bertrand de Billy
Quelle: Staatsoper

Das bunte Programm wird mit Opern-Hits aus „Carmen“, der „Fledermaus“, „Romeo et Juliette“ und „Tristan und Isolde“ abgerundet.

Ensemblemitglieder der Wiener Staatsoper wie KS Clemens Unterreiner und KS Hans Peter Kammerer, sowie Orchester, Chor und Kinderchor der Wiener Staatsoper singen und spielen unter der musikalischen Leitung von Bertrand de Billy.

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