Kultur
Das große Staatsopern-Air
Die Stars am Opernhimmel im großen Opern-Air der Wiener Staatsoper - unter freiem Himmel im Wiener Burggarten.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 06.06.2026
- 20:15 - 21:50 Uhr
Es leuchten die Sterne, wenn KS Jonas Kaufmann die weltbekannte Arie „E lucevan le stelle“ aus Puccinis „Tosca“ in der einzigartigen Kulisse im Wiener Burggarten interpretiert. KS Elina Garanca und KS Camilla Nylund verzaubern mit dem berühmten „Abendsegen“ aus Humperdincks „Hänsel und Gretel“.
Und Benjamin Bernheim präsentiert mit der Romanze „Je crois entendre encore“ eine der beliebtesten Melodien aus den „Perlenfischern“. Diese Oper von Georges Bizet wird in der kommenden Saison erstmals im Haus am Ring zu hören sein.
Das bunte Programm wird mit Opern-Hits aus „Carmen“, der „Fledermaus“, „Romeo et Juliette“ und „Tristan und Isolde“ abgerundet.
Ensemblemitglieder der Wiener Staatsoper wie KS Clemens Unterreiner und KS Hans Peter Kammerer, sowie Orchester, Chor und Kinderchor der Wiener Staatsoper singen und spielen unter der musikalischen Leitung von Bertrand de Billy.