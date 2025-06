Kultur

ClockClock: Best-of Radltour-Konzerte 2024

10.000 Besucher kommen nach Berching zum "Best-of Radltour-Konzerte 2024" mit ClockClock. Die Produzenten kennen sich seit der Schule, den Sänger lernten sie bei einer Jamsession kennen. Seit 2016 ist das Trio unzertrennlich. Für seinen Bandnamen ClockClock hat es sich von dem Geräusch zweier Klanghölzer inspirieren lassen. In Berching begeistern die drei Jungs aus Mannheim mit ihren Hits wie "Someone Else", "Over" und "Sorry".

Produktionsland und -jahr:

Datum: 29.07.2025