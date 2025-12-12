Hauptnavigation

Ein Mann lehnt an einem Flügel, der auf einer Wiese steht

Kultur

Buchbinder spielt Beethoven, Schubert und Brahms

Der künstlerische Leiter des Grafenegg Festivals, Rudolf Buchbinder, gibt gemeinsam mit dem dänischen Geigenvirtuosen Nikolaj Szeps-Znaider drei Meisterwerke der Kammermusik zum Besten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
10.01.2026
20:15 - 21:30 Uhr

Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik
Ein Mann lehnt an einem Flügel, auf dem eine Geige liegt.
Nikolaj Szeps-Znaider
Quelle: ORF/Grafenegg KulturbetriebsgesmbH/Lars Gundersen

Auf dem Programm stehen Sonaten für Violine und Klavier von Ludwig van Beethoven, Franz Schubert und Johannes Brahms.

Star-Pianist Rudolf Buchbinder gestaltet Grafenegg und das zugehörige Festival als künstlerischer Leiter seit 2007 mit. Nikolaj Szeps-Znaider begeistert als Violinist seit Jahren die Musikwelt. In den letzten Jahren hat der vielseitige Däne aber auch eine beachtliche Karriere als Dirigent hingelegt.

