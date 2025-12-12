Kultur
Buchbinder spielt Beethoven, Schubert und Brahms
Der künstlerische Leiter des Grafenegg Festivals, Rudolf Buchbinder, gibt gemeinsam mit dem dänischen Geigenvirtuosen Nikolaj Szeps-Znaider drei Meisterwerke der Kammermusik zum Besten.
- Produktionsland und -jahr:
- Datum:
- Sendetermin
- 10.01.2026
- 20:15 - 21:30 Uhr
Auf dem Programm stehen Sonaten für Violine und Klavier von Ludwig van Beethoven, Franz Schubert und Johannes Brahms.
Star-Pianist Rudolf Buchbinder gestaltet Grafenegg und das zugehörige Festival als künstlerischer Leiter seit 2007 mit. Nikolaj Szeps-Znaider begeistert als Violinist seit Jahren die Musikwelt. In den letzten Jahren hat der vielseitige Däne aber auch eine beachtliche Karriere als Dirigent hingelegt.