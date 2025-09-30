Kultur
BR Clubkonzert – Jazz im Bergson Kunstkraftwerk: Nitai Hershkovits
Der Pianist Nitai Hershkovits schöpft aus einer Fülle musikalischer Erfahrungswelten und kombiniert sie zu einer einzigartigen Musiksprache.
- 30.09.2025
- 04:05 - 04:55 Uhr
In ihr verbindet sich die afro-amerikanische Jazztradition ab den 1950er-Jahren, die ihn als Teenager faszinierte und seine Improvisationslust entfachte, mit der tiefen Kenntnis klassischer europäischer Musik des 19. und 20. Jahrhunderts - von Rachmaninoff bis Ravel.
Zugleich sind für den Pianisten die Musiktraditionen seiner Vorfahren, die aus Marokko und Polen stammen, Teil seiner musikalischen Welt sowie die Freude an entspannten, elektro-akustischen Groove-Erkundungen.
Zur Veröffentlichung seines Albums „Cinema Royal“ formulierte der israelische Pianist und Komponist den Satz „I want people to understand what I understand“. Die Jury des Preises der Deutschen Schallplattenkritik befand, dass Nitai Hershkovits mit dieser Haltung ein „Glücksfall des Solo-Pianos“ gelungen sei. Sie zeichnete sein ECM-Debüt „Call On The Old Wise“ mit ihrem Jahrespreis 2024 aus.