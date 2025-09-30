Hauptnavigation

Ein Mann in blauem Shirt und tätowierten Unterarmen spielt einen Kontrabass. Im Hintergrund sind runde Hängeleuchten und ein roter Vorhang.

BR Clubkonzert – Jazz im Bergson Kunstkraftwerk: Filippou & Lucaciu

Wenn die Vibrafonistin Evi Filippou und der Bassist Robert Lucaciu zusammen Musik machen, rückt man unweigerlich an die Stuhlkante, um nur ja nichts zu verpassen.

30.09.2025
04:55 - 05:40 Uhr

Note für Note werden aus gegenseitigen Überraschungen musikalische Übereinkünfte, wird Improvisation zur schlüssigen Komposition, werden höchste spielerische Anforderungen Teil einer grenzenlosen Kreativität im Umgang mit Tönen, Rhythmen und Texturen.

Evi Filippou kam als klassisch ausgebildete Schlagzeugerin und Perkussionistin aus ihrer Heimat Griechenland nach Berlin und ist dort ab 2011 zu einer führenden Figur in der improvisierten und zeitgenössischen Musik geworden.

In diesen Genres und im gesamten Jazzkontext ist auch Robert Lucaciu mit großem Erfolg unterwegs. Der aus Sachsen stammende Musiker, der eine Professur an der Musikhochschule in Nürnberg innehat, ist auf etwa 30 Einspielungen zu hören.

Mit enormer Bühnenpräsenz und atemberaubender Musikalität erschaffen Evi Filippou und Robert Lucaciu ein herausragendes Musikerlebnis. Ganz nach dem Motto: Wer wagt, gewinnt!

