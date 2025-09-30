Kultur
BR Clubkonzert – Jazz im Bergson Kunstkraftwerk: Enji & Simon Popp
Es ist eine besondere Konstellation, die man nur selten hört: Stimme und Schlagzeug. Wobei das Schlagzeug, das Simon Popp spielt, viel mehr zu bieten hat als ein handelsübliches Drumset.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 30.09.2025
- 05:40 - 06:20 Uhr
Es ist ausgestattet mit vielen Klanginstrumenten aus der Perkussionsfamilie. Zudem reichert Popp sein Spiel mit live angesteuerten, elektronischen Sounds an. So geraten vielfarbig oszillierende Töne in Schwingung, entsteht ein wandlungsreiches Soundgewebe.
Aus dieser Bewegung schälen sich repetitive Strukturen heraus, die zum Meditieren einladen.
Dann singt Enkhjargal Erkhembayar – kurz: Enji – und hebt die Zuhörenden damit vollständig in eine Art Unendlichkeitssphäre. Die mongolische Sängerin, die Absolventin des Jazzinstituts der Hochschule für Musik und Theater München ist, vermag mehr als singen: Man meint, zu Klang gewordene Naturereignisse zu hören und Beschwörungsformeln aus anderen Welten, wenn man mit ihr auf improvisatorische Entdeckungstouren geht.
Zusammen mit Simon Popp erschafft sie magische, permanent ineinanderfließende Musikmomente von großer Intensität.