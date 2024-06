Billie Eilish: Happier Than Ever - Live at the O2

Billie Eilish führt ihr Publikum durch ein 26 Songs umfassendes Programm von "Ocean Eyes", ihrer ersten Single aus dem Jahr 2017, bis zu "Happier Than Ever", dem titelgebenden Song des zweiten Albums aus dem Jahr 2021. Die damals zwanzigjährige und inzwischen zweifache Oscar- und siebenfache Grammy-Preisträgerin wendet sich während des Konzerts immer wieder fürsorglich an ihre Fans und stellt drei Regeln auf: "Seid keine Idioten", "Bitte bewertet hier niemanden" und "Habt Spaß". Das kommt bei den Fans gut an, während Billie Eilish ihre Security bittet, Wasser im Publikum zu verteilen und klar macht: "Ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr geliebt werdet, euch hier sehr sicher fühlen könnt und ihr alle wichtig seid." Auf der Bühne wird sie von ihrem Bruder Finneas begleitet. Er spielt Gitarre, Keyboard und singt im Duett mit seiner Schwester. Außerdem ist er Co-Songwriter, Produzent und Billies bester Freund. Die kleine Band für die große O2 Arena ist mit Andrew Marshall am Schlagzeug komplett.