Best of SWR3 New Pop Festival 2023

Auch 2023 brachte SWR3 wieder die vielversprechendsten neuen Acts für das "New Pop Festival" nach Baden-Baden. "Best of New Pop Festival 2023" zeigt die Highlights der Konzerte. Während des dreitägigen "SWR3 New Pop Festivals" spielten Künstlerinnen und Künstler wie Raye, Mimi Webb, James Arthur oder Mayberg. Kamrad erhielt am ersten Festivaltag als einer der spannendsten neuen Künstler Deutschlands den "SWR3 New Pop Award".

Datum: 21.10.2023