Kultur
Asmik Grigorian in Grafenegg
Große Opernemotionen und orchestraler Glanz mit Werken von Bellini, Verdi und Richard Strauss u.a. von der Open-Air-Bühne am Wolkenturm mit der litauischen Sopranistin Asmik Grigorian.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 05.12.2026
- 20:15 - 21:30 Uhr
Die international gefeierte Starsopranistin Asmik Grigorian begeistert mit ihrem Konzertdebüt beim Grafenegg Festival 2026.
Gemeinsam mit dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter der Leitung seines Chefdirigenten Fabien Gabel präsentierte die Ausnahmekünstlerin, die bereits 2023 als Solistin der Sommernachtsgala Gast in Grafenegg war, ein farbenreiches Programm, das die ganze Ausdruckspalette der Romantik zwischen lyrischer Innigkeit, dramatischer Leidenschaft und orchestraler Opulenz entfaltet.
Zu den Höhepunkten des Konzerts zählt die berühmte Arie "Casta diva" aus Vincenzo Bellinis Oper "Norma". Mit ihrer Bühnenpräsenz und unverwechselbaren Stimme verleiht Asmik Grigorian ihr eine ganz eigene emotionale Tiefe. Dem Zauber Bellinis stehen die dramatischen Klangwelten Richard Strauss' gegenüber. Auszüge aus "Salome" bringen Grigorians außergewöhnliche Fähigkeit zu expressiver Interpretation eindrucksvoll zur Geltung.