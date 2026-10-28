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Asmik Grigorian steht auf einer Bühne und singt, umgeben von Orchestermusikern. Sie trägt ein glänzendes, auffälliges Outfit, während das Publikum und die Musiker im Hintergrund zu sehen sind.

Kultur

Asmik Grigorian in Grafenegg

Große Opernemotionen und orchestraler Glanz mit Werken von Bellini, Verdi und Richard Strauss u.a. von der Open-Air-Bühne am Wolkenturm mit der litauischen Sopranistin Asmik Grigorian.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
05.12.2026
20:15 - 21:30 Uhr

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Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Die international gefeierte Starsopranistin Asmik Grigorian begeistert mit ihrem Konzertdebüt beim Grafenegg Festival 2026.

Das Bild zeigt den Wolkenturm in Grafenegg, eine moderne Open-Air-Bühne. Im Vordergrund ist ein Orchester zu sehen, während viele Menschen im Publikum sitzen. Bäume umgeben die Szene.
Der Wolkenturm in Grafenegg.
Quelle: Grafenegg Kulturbetriebsgesellschaft m.b.H

Gemeinsam mit dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter der Leitung seines Chefdirigenten Fabien Gabel präsentierte die Ausnahmekünstlerin, die bereits 2023 als Solistin der Sommernachtsgala Gast in Grafenegg war, ein farbenreiches Programm, das die ganze Ausdruckspalette der Romantik zwischen lyrischer Innigkeit, dramatischer Leidenschaft und orchestraler Opulenz entfaltet.

Zu den Höhepunkten des Konzerts zählt die berühmte Arie "Casta diva" aus Vincenzo Bellinis Oper "Norma". Mit ihrer Bühnenpräsenz und unverwechselbaren Stimme verleiht Asmik Grigorian ihr eine ganz eigene emotionale Tiefe. Dem Zauber Bellinis stehen die dramatischen Klangwelten Richard Strauss' gegenüber. Auszüge aus "Salome" bringen Grigorians außergewöhnliche Fähigkeit zu expressiver Interpretation eindrucksvoll zur Geltung.

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