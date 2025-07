Andrea Bocelli: Sommernacht in der Toskana

Im Juli 2024 wird Bocellis Theater zur Bühne eines TV-Ereignisses: Ed Sheeran, Lang Lang, Shania Twain, Zucchero, Russel Crowe, Will Smith, Johnny Depp, Brian May, Sofia Carson und viele andere Superstars folgen seiner Einladung und präsentieren gemeinsam ein Konzert mit großen Hits von Klassik bis Pop, wie "O Sole Mio", "Nessun Dorma", "You Raise Me Up" und natürlich "Time to Say Goodbye". Der englische preisgekrönte Starregisseur Sam Wrench, der die aktuellen Konzerte von Billie Eilish und Taylor Swift in Szene gesetzt hat, inszeniert die magischen Nächte in der Toskana.