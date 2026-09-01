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  4. Andrea Bocelli: Romanza im Teatro del Silenzio in der Toskana
"Andrea Bocelli: Romanza": Das Bild zeigt eine einzelne Person auf einer Bühne vor einem dunklen, nahezu schwarzen Hintergrund. Die Szene ist durch gezielte Bühnenbeleuchtung in kühlen Blau- und Violetttönen ausgeleuchtet, die insbesondere die Konturen und die Kleidung hervorheben.

Kultur

Andrea Bocelli: Romanza aus der Toskana

Andrea Bocelli präsentiert im Teatro del Silenzio ein Open-Air-Konzert mit Opernklassikern, populären Hits und internationalen Gästen vor der Kulisse der Toskana.

Produktionsland und -jahr:
Italien 2026
Datum:
Sendetermin
05.09.2026
20:15 - 21:45 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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Collage verschiedener Instrumente, Cello, Schlagzeug, Noten

Musik

Ein besonderer Konzertabend in der Toskana

Andrea Bocelli steht im Teatro del Silenzio in der Toskana auf der Bühne, unweit seines Geburtsortes Lajatico. Das Theater öffnet nur einmal im Jahr für ein Konzert und bietet mit seiner Lage inmitten der sanften Hügel eine außergewöhnliche Kulisse.

Das Konzert "Romanza" verbindet die Atmosphäre eines italienischen Sommerabends mit der Musik eines der erfolgreichsten Tenöre der Welt. Im Mittelpunkt stehen Bocellis Stimme, die offene Bühne und die besondere Stimmung unter freiem Himmel.

Opernklassiker und große Welthits

Das Programm vereint Opernklassiker mit bekannten Songs aus Andrea Bocellis Repertoire. Dabei spannt der Abend den Bogen von klassischer Musik bis zu populären Erfolgen, die ihn weltweit bekannt gemacht haben.

Natürlich darf auch sein größter Hit "Time To Say Goodbye" nicht fehlen. Das Lied zählt bis heute zu den bekanntesten Crossover-Erfolgen der Musikgeschichte und gehört zu den Höhepunkten des Konzerts.

Internationale Gäste auf der Bühne

Begleitet wird Andrea Bocelli von internationalen Gästen aus Oper, Pop und Klassik. Die unterschiedlichen Stimmen und musikalischen Einflüsse sorgen für ein abwechslungsreiches Programm und besondere Momente auf der Bühne.

Auch der ehemalige Boxweltmeister Henry Maske ist Teil des Abends. Seine Karriere beendete er 1996 zu den Klängen von "Time To Say Goodbye", wodurch das Lied auch mit seiner persönlichen Geschichte verbunden bleibt.

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