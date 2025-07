Kultur

Alphaville

Alphaville sorgen beim "Best-of Radltour-Konzerte 2024" in Neustadt an der Aisch in Mittelfranken für eine Zeitreise zurück in die 1980er-Jahre. Zu ihren Welthits wie "Forever Young", "Big in Japan" und "Sounds Like A Melody" tanzen 14.000 Fans ausgelassen und singen begeistert mit. Eine halbe Stunde Konzertfilm, der in die Zeit der leuchtenden Farben, ersten CD-Player und Zauberwürfel zurückversetzt.

Datum: 29.07.2025