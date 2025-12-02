Kultur

Afra Kane - 54. Internationale Jazzwoche Burghausen 2025

Sie singt, sie spielt Klavier und sie hat eine Botschaft: Afra Kane, gerade 30 Jahre alt, gehört zu den spannenden Künstlerinnen, die den Jazz ganz weit auslegen. In Italien zur Welt gekommen, mit nigerianischen Wurzeln, lebt sie heute in der Schweiz und sorgt spätestens seit ihrem 2024 erschienen Album "Could We Be Whole" international für Aufsehen. Sie ist eine hervorragend ausgebildete klassische Pianistin, was auch in ihren Songs immer wieder durchscheint. Kane hat sich aber aufs Songwriting fokussiert und eine Jazzband an ihre Seite geholt. So entsteht ein Stilmix aus packenden Liedern mit tiefgründigen Texten. Etwa bei ihrer großen Hymne "Invisible Cross", in der sie mit jazzig-coolen Grooves vom unsichtbaren Kreuz berichtet - der unsichtbaren Last, die jeder Mensch mit sich trägt. All das bot auch ihr Gastspiel bei der "Internationalen Jazzwoche Burghausen" im März 2025, ein Highlight des Festivals.

