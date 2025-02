Museums-Check mit Markus Brock

Wichtig war und ist Petra Gerster, sich für die Rechte von Frauen einzusetzen. So moderierte sie über viele Jahre das ZDF-Frauenmagazin "ML Mona Lisa" und war eine der Ersten, die im Fernsehen genderte, denn "Gendern macht Frauen sichtbar", meint Petra Gerster. Außerdem veröffentlichte sie Bücher wie "Ihrer Zeit voraus. Frauen verändern die Welt". Im Landesmuseum Mainz, das sie gut kennt, zeigt sie Markus Brock ihre Lieblingswerke.



Den Grundstock für das Landesmuseum legte 1803 Napoleon Bonaparte. Er überließ dem damals französischen Mainz 36 Gemälde, darunter Meisterwerke von Jacob Jordaens und Philippe de Champaigne. Das Museum im barocken Gebäude des ehemaligen kurfürstlichen Marstalls vereint heute Kunst und Kunsthandwerk: von archäologischen Artefakten über historische Möbel bis hin zu Jugendstilglas.



In der Steinhalle ist die römische Sammlung zu sehen mit Grabsteinen, Militaria und einer bedeutenden Glassammlung. Einzigartig ist die Große Mainzer Jupitersäule (um 68 n. Chr.), die älteste und größte ihrer Art, die bisher im deutschsprachigen Raum gefunden wurde.



Vom Glanz der einstigen Kurfürstenstadt erzählt die Abteilung "Mainzer Barock". Nach den Zerstörungen im Dreißigjährigen Krieg und im Pfälzischen Erbfolgekrieg begann 1689 für Mainz eine über 100-jährige Blütezeit. Die Ausstellung versammelt kostbares Porzellan, die einzigartige Bozzetti-Sammlung des Mainzer Bildhauers Johann Sebastian Barnabas Pfaff und Gemälde von so bedeutenden Malern wie Giovanni Battista Tiepolo und Claude Lorrain.



In der gerade neu konzipierten "Abteilung der Moderne" kann man Spitzenwerke von Max Beckmann, Arnulf Rainer und Pablo Picasso neu entdecken.



Die Sonderausstellung "Archäologisches Schaufenster" zeigt spannende Neufunde und lässt hinter die Kulissen von legalen und Raubgrabungen blicken. Im Juni 2024 wurde bei Schlierschied im Hunsrück ein illegal aufgegrabenes Loch entdeckt. Darin zurück blieb eine Steinkiste mit Deckel aus der römischen Zeit (1.-3. Jahrhundert n. Chr.). Was es damit auf sich hat und wie das Landesmuseum Mainz im "Museums-Check" abschneidet, ist in diesem "Museums-Check" zu sehen.