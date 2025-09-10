Kultur
Tiramisu mit Salat von Erdbeeren
Vor der romantischen Kulisse des Asiatischen Gartens im Freizeitzentrum Finkenrech bei Eppelborn bereitet Cliff Hämmerle einen Dessert-Klassiker der italienischen Küche zu: Tiramisu.
Auch auf Partys ist die Süßspeise sehr beliebt. Cliffs Tipp: Die Eier über einem 74 Grad heißen Wasserbad schlagen, dann sind sie fast pasteurisiert und somit länger haltbar. Das "Mit Herz am Herd"-Team wünscht viel Freude beim Nachkochen.