Kultur
Steak & Pfeffersoße
Im Garten von Cliff Hämmerle in Blieskastel-Webenheim zeigt der Sternekoch seinen Kochazubis Verena Sierra und Michel Koch, wie man ganz leicht ein perfekt gegartes Pfeffersteak hinbekommt.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 22.10.2025
- 11:45 - 12:15 Uhr
Cliffs Tipps: Nur Fleisch aus der Region von Tieren aus guter Haltung nehmen. Außerdem das Fleisch 30 Minuten bei Zimmertemperatur liegen lassen, bevor es angebraten wird. Das "Mit Herz am Herd"-Team wünscht gute Unterhaltung und viel Spaß beim Nachkochen!