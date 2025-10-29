Kultur
Schokoladen-Vanille-Parfait mit Karamell-Birne
Im Golfclub Katharinenhof in Rubenheim bereiten Cliff Hämmerle und seine Koch-Azubis Verena Sierra und Michel Koch ein köstliches Dessert zu: Schokoladen-Vanille-Parfait mit Karamell-Birne. Cliffs Tipp: Eisparfait ist die schöne, schnell zubereitete Alternative zu Eis, wenn man keine Eismaschine hat.
bis 28.10.2026
