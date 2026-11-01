Kultur
Paella
Diesmal hat Sternekoch Cliff Hämmerle mit seinen Lehrlingen die Freiluftküche in Dillingen am Alten Schloss aufgebaut. Gekocht wird aber nicht saarländisch, sondern spanisch.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 11.11.2026
- 11:50 - 12:25 Uhr
Paella steht auf dem Menüzettel. Land und Meer, also Hühnchen und Garnelen, kommen zum Einsatz. Und am Ende wissen die Zuschauer auch, was ein Schmetterlingsschnitt ist. Das "Mit Herz am Herd"-Team wünscht gute Unterhaltung und viel Spaß beim Nachkochen!