Kultur
Wild-Bolognese mit Bratapfel und Linguine
Die Freiluftküche steht diesmal am Campus Nobel in Saarwellingen, wo früher eine Dynamitfabrik war und heute eine Mischung aus Gewerbe, Freizeit und Wohnen angesiedelt ist.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 21.10.2026
- 11:45 - 12:15 Uhr
Sternekoch Cliff Hämmerle hat das Rezept für eine Wild-Bolognese mitgebracht. Das Besondere daran: Zum Anrichten kann die Bolognese in Bratäpfel gefüllt und mit Maronen, Walnüssen und frischer Petersilie garniert werden.
Das "Mit Herz am Herd"-Team wünscht viel Freude beim Zuschauen und beim Nachkochen!