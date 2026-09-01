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Spargelstangen in einen Pfannkuchen eingerollt auf einem weissen Teller angerichtet

Kultur

Pfannkuchen mit Spargelragout

Die Freiluftküche steht dieses Mal im Biotop Beeden inmitten von Wasserbüffeln und einer Vielzahl von anderen außergewöhnlichen Tieren und Pflanzen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
23.09.2026
11:50 - 12:20 Uhr

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Mit Herz am Herd - Logo

Mit Herz am Herd

Bei Cliff Hämmerle steht Pfannkuchen mit Spargelragout auf der Speisekarte. Unterstützt von seinen Lehrlingen Verena Sierra und Michel Koch bereitet der Sternekoch für das Ragout auch eine klassische Béchamelsoße.

Alles zusammen gibt den Pfannkuchen dann die besondere Note. Cliffs Tipp dazu: Die Schalen des Spargels nicht wegwerfen, sondern mitkochen, um der Gemüsebrühe oder einer Spargelsuppe einen besonderen Geschmack zu geben.

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