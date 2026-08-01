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"Mit Herz am Herd": (v. l.) Michael Koch, Sternekoch Cliff Hämmerle und Verena Sierra, ab 6. Januar 2018.

Kultur

Kürbissuppe und Zwiebelkuchen

Cliff Hämmerle hat sich neue Rezepte ausgedacht, die er an der Kochinsel seiner Freiluftküche vorstellt. Dieses Mal: Kürbissuppe und Zwiebelkuchen am Pehlinger Hof in Gerlfangen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
26.08.2026
11:45 - 12:15 Uhr

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Mit Herz am Herd - Logo

Mit Herz am Herd

Gemeinsam mit seinen Lehrlingen Verena Sierra und Michel Koch ist er an wechselnden Drehorten im Saarland unterwegs. Das "Mit Herz am Herd"-Team wünscht gute Unterhaltung und viel Spaß beim Nachkochen!

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