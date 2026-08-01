Kultur
Kürbissuppe und Zwiebelkuchen
Cliff Hämmerle hat sich neue Rezepte ausgedacht, die er an der Kochinsel seiner Freiluftküche vorstellt. Dieses Mal: Kürbissuppe und Zwiebelkuchen am Pehlinger Hof in Gerlfangen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 26.08.2026
- 11:45 - 12:15 Uhr
Gemeinsam mit seinen Lehrlingen Verena Sierra und Michel Koch ist er an wechselnden Drehorten im Saarland unterwegs. Das "Mit Herz am Herd"-Team wünscht gute Unterhaltung und viel Spaß beim Nachkochen!