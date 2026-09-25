Kultur
Ceviche mit Fischfilet, Krabben - und Avocado-Mango-Salat
Gekocht wird diesmal auf dem Schlossplatz in St. Wendel, im Biotop Beeden, vor dem Dillinger Schloss, in Saarwellingen und vor Schloss Buseck bei Eppelborn.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 07.10.2026
- 11:45 - 12:15 Uhr
Auf dem historischen Schlossplatz in St. Wendel bereitet Cliff Hämmerle ein Gericht vor, das seinen Ursprung in Peru hat: eine Ceviche. Der Sternekoch verrät dabei, was unter "kalt garen" zu verstehen ist: Der rohe Fisch wird in Limettensaft mariniert.
Durch die Säure der Zitrusfrucht gart er. Da staunen die Kochazubis Verena Sierra und Michel Koch nicht schlecht - und machen sich auch gern beim Garnelenschälen nützlich.
Zur Ceviche gibt es einen Avocado-Mango-Salat. Cliffs Tipp: Ein paar Scheiben Knoblauchbaguette rösten und zum Salat auf den Teller geben!