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Das "Mit Herz am Herd"-Team an der mobilen Küche

Kultur

Ceviche mit Fischfilet, Krabben - und Avocado-Mango-Salat

Gekocht wird diesmal auf dem Schlossplatz in St. Wendel, im Biotop Beeden, vor dem Dillinger Schloss, in Saarwellingen und vor Schloss Buseck bei Eppelborn.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
07.10.2026
11:45 - 12:15 Uhr

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Mit Herz am Herd - Logo

Mit Herz am Herd

Auf dem historischen Schlossplatz in St. Wendel bereitet Cliff Hämmerle ein Gericht vor, das seinen Ursprung in Peru hat: eine Ceviche. Der Sternekoch verrät dabei, was unter "kalt garen" zu verstehen ist: Der rohe Fisch wird in Limettensaft mariniert.

Durch die Säure der Zitrusfrucht gart er. Da staunen die Kochazubis Verena Sierra und Michel Koch nicht schlecht - und machen sich auch gern beim Garnelenschälen nützlich.

Zur Ceviche gibt es einen Avocado-Mango-Salat. Cliffs Tipp: Ein paar Scheiben Knoblauchbaguette rösten und zum Salat auf den Teller geben!

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