Kultur
Maultaschen mit Linsengemüse
Diesmal steht die Freiluftküche der Kochinsel vor Schloss Buseck bei Eppelborn. Das Team um den Sternekoch Cliff Hämmerle bereitet gemeinsam Maultaschen mit Linsengemüse zu.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 09.09.2026
- 11:45 - 12:15 Uhr
Es ist ein regionales Rezept von "Oma Dora", das Cliff Hämmerle mit entsprechender Raffinesse umsetzt. Besonders, was die Füllung der Maultaschen angeht, die aus Spinat, Brötchen, Gemüse, Hackfleisch, Senf, Eigelb, Gewürzen und gehackter Petersilie besteht.
Cliffs Tipp zu den Maultaschen: das Linsengemüse lauwarm servieren.