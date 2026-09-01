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Das Mit Herz am Herd Team in der mobilen Küche

Kultur

Gnocchi mit Pilzrahmsoße, Pinienkernen und Maronen

Italienisch geht es diesmal bei Cliff Hämmerle und seinen Kochlehrlingen Verena und Michel zu: Auf dem Campus Nobel in Saarwellingen stehen Gnocchi mit Pilzrahmsoße auf dem Programm.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
16.09.2026
11:45 - 12:15 Uhr

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Mit Herz am Herd - Logo

Mit Herz am Herd

In der Freiluftküche zeigt das Team, worauf es bei der Zubereitung ankommt. Ideal dafür sind mehlig kochende Kartoffeln, die warm verarbeitet werden. Für die Pilzrahmsoße eignen sich Steinpilze, Champignons, Pfifferlinge und alles, was der Markt gerade hergibt.

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