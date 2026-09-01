Kultur
Gnocchi mit Pilzrahmsoße, Pinienkernen und Maronen
Italienisch geht es diesmal bei Cliff Hämmerle und seinen Kochlehrlingen Verena und Michel zu: Auf dem Campus Nobel in Saarwellingen stehen Gnocchi mit Pilzrahmsoße auf dem Programm.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 16.09.2026
- 11:45 - 12:15 Uhr
In der Freiluftküche zeigt das Team, worauf es bei der Zubereitung ankommt. Ideal dafür sind mehlig kochende Kartoffeln, die warm verarbeitet werden. Für die Pilzrahmsoße eignen sich Steinpilze, Champignons, Pfifferlinge und alles, was der Markt gerade hergibt.