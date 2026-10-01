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(v. l.) Michael Koch, Sternekoch Cliff Hämmerle und Verena Sierra,

Kultur

Geheirade "Gereschd"

Gekocht wird diesmal auf dem Schlossplatz in St. Wendel, im Biotop Beeden, vor dem Dillinger Schloss, in Saarwellingen und vor Schloss Buseck bei Eppelborn.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.10.2026
11:45 - 12:10 Uhr

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Mit Herz am Herd - Logo

Mit Herz am Herd

Mehlknepp sind eine absolute Spezialität der moselfränkischen und saarländischen Küche. Sie bestehen aus einem einfachen Teig aus Mehl, Eiern, Salz und Milch und werden als Klöße in Salzwasser gekocht. Sternekoch Cliff Hämmerle verwendet Quark statt Milch.

Vor der malerischen Kulisse von Schloss Buseck in Eppelborn zeigt er seinen Kochazubis Verena Sierra und Michel Koch noch so manch anderen Trick. So präsentiert er die Geheirade diesmal "gereschd" - er röstet sie in einer Pfanne goldgelb an und fügt Frühlingszwiebeln und Salbei hinzu. Absolut lecker!

Das "Mit Herz am Herd"-Team wünscht viel Freude beim Zuschauen und beim Nachkochen.

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