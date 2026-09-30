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Kultur

Frankfurter Soße mit Knusperschnitzel

Das Alte Schloss in Dillingen geht wie viele Schlösser auf eine mittelalterliche Burg zurück. Dort hat Sternekoch Cliff Hämmerle die Freiluftküche aufgebaut. Das Rezept diesmal heißt Frankfurter Soße mit Knusperschnitzel.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 29.09.2028

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Mit Herz am Herd

Das Rezept diesmal heißt Frankfurter Soße mit Knusperschnitzel. Die Soße bekommt dabei ihre grüne Farbe von einer Kräutermischung und wird begleitet von Pellkartoffeln, was bedeutet, dass die Kochazubis Verena und Michel sich diesmal das Kartoffelschälen sparen können.

Aber es gibt auch für die beiden wieder genug zu tun.

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