Kultur
Frankfurter Soße mit Knusperschnitzel
Das Alte Schloss in Dillingen geht wie viele Schlösser auf eine mittelalterliche Burg zurück. Dort hat Sternekoch Cliff Hämmerle die Freiluftküche aufgebaut. Das Rezept diesmal heißt Frankfurter Soße mit Knusperschnitzel.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 29.09.2028
Das Rezept diesmal heißt Frankfurter Soße mit Knusperschnitzel. Die Soße bekommt dabei ihre grüne Farbe von einer Kräutermischung und wird begleitet von Pellkartoffeln, was bedeutet, dass die Kochazubis Verena und Michel sich diesmal das Kartoffelschälen sparen können.
Aber es gibt auch für die beiden wieder genug zu tun.