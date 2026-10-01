Kultur
Filet – Topf mit Schneebällchen
Erneut zieht es Cliff Hämmerle, Verena Sierra und Michel Koch an die Viezstraße auf den "Pehlinger Hof" in Gerlfangen. Dort entsteht ein lothringischer Sonntagsklassiker: Schweinemedaillons.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 28.10.2026
- 11:45 - 12:15 Uhr
Es gibt sie zusammen mit Pilzen. Der Sternekoch plattiert dazu die kleinen Medaillons zur Formgebung, würzt sie mit Salz und Senf und umwickelt sie mit Speck, der dank des Senfs perfekt haftet. Dazu reicht das Kochteam Schneebällchen und flambierte Äpfel.