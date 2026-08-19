Kultur
Dorade auf Orange-Fenchelgemüse
Auf dem historischen Schlossplatz in St. Wendel mit seinen zahlreichen Cafés und Restaurants brät Sternekoch Cliff Hämmerle diesmal eine Dorade.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 02.09.2026
- 11:50 - 12:15 Uhr
Für die Petersilien-Mandel-Kruste benötigt man Schalotten, Knoblauch, Semmelbrösel, Mandeln, Pinienkerne und Zitronenabrieb. So bleibt auch für die Kochlehrlinge Verena Sierra und Michel Koch an der Kochinsel der Freiluftküche genug zu tun.
Cliffs Tipp zur Dorade: Dazu passen Spaghetti, gekocht in Salzwasser mit Orangenabrieb und einer Knoblauchzehe.