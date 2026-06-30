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Teaser Metropolen des Pop – Wien

Kultur

Wien – Falco und Austropop

Prunkstadt Wien: Zwischen Palästen und Kaffeehausromantik wächst eine Popkultur aus schwarzem Humor, Melancholie und Provokation – in diesem Abgrund findet die Stadt ihren eigenen Klang.

Produktionsland und -jahr:
Österreich 2026
Datum:
Sendetermin
08.08.2026
19:20 - 20:00 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Die Dokumentation zeichnet ein vielschichtiges Porträt der Popkultur in Wien und verbindet Musik, Kabarett und Film zu einer kulturhistorischen Erzählung. In der Wiener Popmusik wird Dialekt zum Markenzeichen und lokale Identität international verständlich. Von Georg Kreisler über Falco bis zu aktuellen Künstler*innen wie Wanda oder Bilderbuch zeigt sich ein Popsound, der Tabus bricht, sich selbst ironisiert und gerade deshalb weltweit verstanden wird.

Schwarzer Humor als Haltung

Ein zentrales Kapitel widmet sich dem Wiener Kabarett, das aus indirekter Kritik und schwarzem Humor entstand. Schmäh und doppelter Boden prägen eine Tradition, in der Kritik selten offen, dafür umso treffsicher formuliert wird. Ob Qualtinger, Hader oder eine neue Generation von Künstler*innen – das Lachen richtet sich oft gegen das Publikum selbst und macht Kabarett zu einer Form kollektiver Selbstbeobachtung.

Auch der Wiener Film blickt konsequent unter die glänzende Oberfläche der Stadt. Während Sissi-Filme das internationale Wien-Bild prägten, zeigen Arbeiten von Haneke oder Seidl die dunklen Seiten der Menschen. Zwischen Perfektion und schonungslosem Realismus erzählt das Kino von Schuld, Gewalt und Verdrängung – häufig ohne Hoffnung auf ein klassisches Happy End.

Schönheit und Schonungslosigkeit

So entsteht das Bild einer Kulturstadt, die ihre Widersprüche nicht versteckt, sondern daraus ihre kreative Kraft zieht. Wiener Popkultur vereint Kitsch und Abgrund, Humor und Härte, Tradition und Gegenwart – und genau darin liegt ihre anhaltende Faszination weit über Österreich hinaus.

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