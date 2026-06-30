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Teaser Metropolen des Pop – Stockholm

Kultur

Stockholm – Stadt der Welthits

Stockholm wirkt kühl und perfekt – doch hinter der nordischen Zurückhaltung entstehen Welthits, Designklassiker und düstere Krimis mit weltweitem Einfluss.

Produktionsland und -jahr:
Österreich 2026
Datum:
Sendetermin
01.08.2026
19:20 - 20:00 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Hinter den hellen Fassaden, dem klaren Design und der nordischen Gelassenheit entstehen Welthits, Designklassiker und düstere Kriminalgeschichten – und genau darin liegt die kulturelle Kraft der schwedischen Hauptstadt.

Von Abba bis Ace of Base

Die Dokumentation zeichnet ein vielschichtiges Porträt der Popkultur in Stockholm und verbindet Musik, Design und Film zu einer kulturhistorischen Erzählung. In der schwedischen Popmusik wird Perfektion zum Prinzip und Eingängigkeit zur internationalen Erfolgsformel. Von ABBA über Ace of Base bis zu modernen K-Pop-Produktionen zeigt sich ein Sound, der emotional, präzise und weltweit verständlich ist.

Ein zentrales Kapitel widmet sich dem skandinavischen Design, das Funktionalität, Reduktion und Alltagstauglichkeit miteinander verbindet. Marken wie IKEA machten schwedisches Design global erfolgreich und Minimalismus zu einem Lebensgefühl. Mode-Ikone Marina Kereklidou und Designerin Monica Förster erklären, wie Licht, Natur und das Ideal des "lagom" den Stil Stockholms bis heute prägen.

"Nordic Noir" – der schwedische Krimi

Auch der schwedische Krimi blickt konsequent hinter die makellose Oberfläche der Gesellschaft. Während Stockholm international als sichere und moderne Metropole gilt, erzählen Autor*innen und Regisseur*innen von Einsamkeit, sozialem Druck und verdrängten Konflikten. Zwischen nordischer Idylle und psychologischen Abgründen wurde der "Nordic Noir" zu einem weltweiten Erfolgsmodell.

So entsteht das Bild einer Stadt, die Kontrolle und Emotion, Minimalismus und Melancholie miteinander verbindet. Stockholm hat weder Pop noch Verbrechen erfunden – doch die Stadt verwandelt beides in Kultur, die weltweit verstanden wird und gerade durch ihr nordisches Understatement eine enorme Wirkung entfaltet.

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