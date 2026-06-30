Kultur
Prag – Kultur aus Widerstand
Prag, die goldene Stadt: Trotz Jahrzehnten der Zensur ist Prag zu einer einflussreichen Hauptstadt der Popkultur geworden. Hier treffen Märchen auf Hollywood, Biene Maja auf Kafka.
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Die Dokumentation folgt dieser Entwicklung durch Musik, Kunst und die Filmstadt Prag, deren Geschichte eng mit der kulturellen Identität verbunden ist.
Filmstadt und Märchenwelten
Prag gilt als "Hollywood des Ostens". Die Barrandov Studios gehören zu den wichtigsten Produktionsorten Europas. Märchenfilme boten in Zeiten politischer Kontrolle kreative Freiräume und prägen bis heute die Popkultur. Auch populäre Figuren und Erzählformen – von Biene Maja bis zum "rosa Panzer" – stehen für diese Bildwelten, die Unterhaltung und Subtext verbinden.
Künstler wie Adam Mišík und Marta Jandová verarbeiten die Vergangenheit und persönliche Erfahrungen in ihrer Musik. Pop-Größen wie Karel Gott und Miroslav Žbirka zeigen den Spannungsbogen zwischen staatlicher Kontrolle und Erfolg. Der Einfluss Franz Kafkas ist in Prag überall, vor allem in Literatur und Kunst. Der Künstler David Černý übersetzt diesen Einfluss in den öffentlichen Raum. Prag ist eine Stadt, deren Popkultur aus Geschichte, Filmtradition und kontinuierlichem Wandel entsteht.