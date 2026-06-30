Kultur
London – Punk und Britpop
Zwischen Savile Row und Camden entsteht Londons Popkultur. Die Doku zeigt, wie Gegensätze, Rebellion und soziale Spannungen das kulturelle Gesicht der Stadt formen.
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London gilt als Zentrum von Tradition und Etikette. Gleichzeitig entstehen hier seit Jahrzehnten Gegenkulturen, die die Popkultur weltweit prägen.
Musik als Ausdruck sozialer Spannungen
Zwischen Camden und der Savile Row entwickeln sich Szenen, die Musikgeschichte schreiben. Künstlerinnen und Künstler wie Gina Birch, Billy Sullivan und die Nova Twins beschreiben eine Musikszene, die eng mit sozialen Realitäten verbunden ist. Von Punk über Britpop bis Grime entstehen Genres, die den Sound Londons prägen und zu internationalen Trends werden.
Auch in der Mode zeigt sich diese Dynamik. Vivienne Westwood bricht bewusst mit Konventionen, während die Savile Row für Tradition und Kontinuität steht. Gegensätze bleiben sichtbar und prägen das kulturelle Bild der Stadt. Im Humor setzt sich diese Spannung fort. Britische Comedy bewegt sich zwischen Kontrolle und Kontrollverlust und erweitert den Blick auf gesellschaftliche Normen.
Popkultur aus Gegensätzen
London ist eine Stadt unter permanenter Spannung. Gegenkultur wird hier nicht aufgelöst, sondern treibt künstlerische Entwicklungen an und formt die Popkultur bis heute.