Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Metropolen des Pop
  4. Metropolen des Pop: London – Zwischen Rebellion und Tradition
Teaser Metropolen des Pop – London

Kultur

London – Punk und Britpop

Zwischen Savile Row und Camden entsteht Londons Popkultur. Die Doku zeigt, wie Gegensätze, Rebellion und soziale Spannungen das kulturelle Gesicht der Stadt formen.

Datum:
Verfügbar in
D / CH / A

London gilt als Zentrum von Tradition und Etikette. Gleichzeitig entstehen hier seit Jahrzehnten Gegenkulturen, die die Popkultur weltweit prägen.

Musik als Ausdruck sozialer Spannungen

Zwischen Camden und der Savile Row entwickeln sich Szenen, die Musikgeschichte schreiben. Künstlerinnen und Künstler wie Gina Birch, Billy Sullivan und die Nova Twins beschreiben eine Musikszene, die eng mit sozialen Realitäten verbunden ist. Von Punk über Britpop bis Grime entstehen Genres, die den Sound Londons prägen und zu internationalen Trends werden.

Auch in der Mode zeigt sich diese Dynamik. Vivienne Westwood bricht bewusst mit Konventionen, während die Savile Row für Tradition und Kontinuität steht. Gegensätze bleiben sichtbar und prägen das kulturelle Bild der Stadt. Im Humor setzt sich diese Spannung fort. Britische Comedy bewegt sich zwischen Kontrolle und Kontrollverlust und erweitert den Blick auf gesellschaftliche Normen.

Popkultur aus Gegensätzen

London ist eine Stadt unter permanenter Spannung. Gegenkultur wird hier nicht aufgelöst, sondern treibt künstlerische Entwicklungen an und formt die Popkultur bis heute.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.