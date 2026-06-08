Kurz nach Sonnenuntergang beginnt für die Männer und Frauen der Müllabfuhr die Arbeit. Am Copacabana-Strand ist eine ganze Armada unterwegs, um den Sand zu durchsieben und den Strand für den nächsten Tag vorzubereiten. Da tagsüber zu viel Verkehr ist, leeren Luiz da Silva und seine Kollegen die Mülltonnen der Millionenmetropole mitten in der Nacht. Ein Knochenjob, auf den sie stolz sind. Eine Nacht lang fahren wir auf dem Müllwagen mit – eine etwas andere Stadtrundfahrt.