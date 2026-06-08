Megacitys - Wenn es Nacht wird in London

Dort begann die Karriere der Musik-Legende Amy Winehouse: im Pub "The Dublin Castle".

Quelle: ZDF/H. A. Friedrichs

Trotz Brexit bleibt London eine der führenden Metropolen der westlichen Welt. Mit 15 Millionen Einwohnern ist die Stadt ein globales Zentrum für Wirtschaft, Kreativität und multikulturelles Zusammenleben. London ist also vielfältig – doch wie groß ist die Akzeptanz wirklich? Die Zahl der Hassverbrechen nimmt wieder zu.



Außerdem drängen die rapide steigenden Lebenshaltungskosten viele aus der Stadt, während Superreiche ein Leben voller Extravaganz und Luxus führen. Selbst die legendäre "Royal Vauxhall Tavern", eine der ältesten Schwulenbars Europas, steht vor dem aus – ein Schock für die LGBTQ+-Community. Seit den 1950er-Jahren ist sie eine Bühne für Drag-Künstler wie Vanity Nightmare, deren "Taylor Swift Special" zu den Highlights der Saison zählt. Auch diese Realität zeigt die Dokumentation und wirft einen ehrlichen Blick hinter die schillernde Fassade der Metropole.